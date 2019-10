CDU-Generalsekretär fordert neue Anti-Terror-Gesetze

Als Konsequenz aus den tödlichen Schüssen in Halle an der Saale hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak (CDU) neue Anti-Terror-Gesetze gefordert. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" schlug er vor, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu verschärfen. Betreiber von Plattformen müssten verpflichtet werden, bei strafrechtlich relevanten Fällen proaktiv an die Strafverfolgungsbehörden heranzutreten. Er forderte außerdem einen neuen Strafrahmen für Verleumdung und Beleidigung. Am Mittwoch hatte ein 27-Jähriger bei einem rechtsextremistischen Terrorakt in Halle zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Er hatte seine Tat live ins Internet übertragen.