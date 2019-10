per Mail teilen

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, hat an die Türkei appelliert, die Angriffspläne in Nordsyrien zu überdenken. Und er geht hart mit dem US-Präsidenten ins Gericht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sollte "sich gut überlegen, ob es im Interesse der Türkei ist, jetzt einen neuen Unruheherd in der Region zu entfachen", sagte Hardt im SWR. Man stehe gerade in einem "mühsam beginnenden zaghaften Friedensprozess in Syrien."

Diesem werde durch den Abzug der US-Truppen nicht geholfen: Trump sei vermutlich nicht bewusst, in was für eine schwierige Lage die Kurden im Norden Syriens geraten könnten, falls Erdogan seine Pläne verfolge.

Hardt weiter: "Ich glaube, dass der amerikanische Präsident in außenpolitischen Fragen leider zu den am schlechtesten beratenen Präsidenten der letzten Jahrzehnte gehört - und das ist natürlich ein Risiko, nicht nur für die Bürger Amerikas, sondern auch für uns."

Dauer 2:02 min "Klar unterscheiden, wer Ziele mit Gewalt verfolgt" SWR-Moderatorin Marta Rittner befragt Jürgen Hardt (CDU) zur Lage der Kurden in Deutschland

"Ziel ist, dass Flüchtlinge zurückkehren können"

Deutschland werde der Türkei bei einer friedlichen Lösung als Partner zur Seite stehen, sagte Hardt im SWR. Denkbar sei zum Beispiel Hilfe bei der Sicherung der türkisch-syrischen Grenze, um diese für Terroristen unpassierbar zu machen.

Die Bundesregierung sei bereit beim Wiederaufbau Syriens zu helfen - "mit dem Ziel, dass die Flüchtlinge sowohl aus der Türkei als auch aus Europa nach Syrien zurückkehren können. Dieses große Ziel sollte im Vordergrund stehen", so Hardt.

"Trump will ablenken"

Zum Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien sagte der CDU-Politiker, die Kurden dort fühlten sich zurecht im Stich gelassen. Mit diesem Vorwurf leben zu müssen, berühre zutiefst die amerikanische Ehre, und dafür trage Präsident Trump die Verantwortung.

"Trump reagiert nicht mit Besonnenheit, sondern eher mit Wut auf die Situation." Jürgen Hardt, CDU

"Ich glaube, dass der US-Präsident dringend nach Erfolgen in der Außenpolitik sucht, um von den schwierigen Verhältnissen in der Innenpolitik abzulenken", sagte Hardt. "Er hat gedacht, er könnte vielleicht mit einem Rückzug von Truppen aus dem Ausland positiv punkten im eigenen Lande. Die Reaktionen waren andere - sogar namhaftere republikanische Unterstützer von ihm im Senat haben diese Entscheidung für falsch und katastrophal gehalten."