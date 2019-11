Die CDU wird ihren nächsten Kanzlerkandidaten nicht per Urwahl bestimmen. Das haben die Delegierten auf dem Bundesparteitag in Leipzig entschieden.

Es ist der nächste Sieg für die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer: Sie behält auch weiterhin das Ertzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur der Union. Fast 80 Prozent der Delegierten haben eine Urwahl abgelehnt und sind damit der Empfehlung des Parteivorstands gefolgt.

JU-Unterstützung für Merz nicht genug

Die Entscheidung ist in geheimer Wahl getroffen worden. Die hatte die junge Union beantragt. Mit einer Beteiligung der Mitglieder wollte sie ihren heimlichen Favoriten für die Position des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz weiter im Rennen halten. Der JU-Vorsitzende Tilman Kuban hat deshalb intensiv für den Antrag geworben.

„Wenn wir eine moderne Partei sein wollen, dann müssen wir neue Mitglieder werben, dann müssen wir unsere Mitglieder motivieren. Deswegen lasst uns unsere Mitglieder mitnehmen, liebe Freundinnen und Freunde.“ Tilman Kuban, JU-Vorsitzender

Und auch bei einem anderen Thema hat sich die Parteiführung durchgesetzt: Eine Diskussion über die Einführung einer Frauenquote in der CDU fand gar nicht erst stand. Die Delegierten sind der Bitte von Generalsekretär Paul Ziemiak gefolgt und haben den entsprechenden Antrag an eine Strukturkommission überwiesen. Eine Entscheidung soll dann beim Parteitag im nächsten Jahr fallen.

CSU-Chef Söder wirbt für Geschlossenheit

Vor der Abstimmung hatte CSU-Chef Marcus Söder eine Gastrede auf dem Parteitag gehalten. Er rwarb für Gemeinsamkeit und Geschlossenheit in der Union. Nur wer Optimismus und Lust an Neuem zeige, werde die Menschen in Deutschland begeistern, so Söder. Die erste Adresse dafür müssten die Unionsparteien sein. Sie müssten Antworten auf die Fragen der Zukunft geben - wie etwa beim Aufbau des geplanten Netzes für das superschnelle Internet.