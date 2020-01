Das Bekleidungsunternehmen C&A will in diesem Jahr 13 seiner 450 deutschen Filialen schließen. Darunter seien unter anderem Geschäfte in Tuttlingen, Neustadt an der Weinstraße und Mülheim an der Ruhr, erklärte ein Sprecher in Düsseldorf. Das Unternehmen werde sich bemühen, den Mitarbeitern Jobs in anderen Filialen anzubieten. C&A ist laut einem Zeitschriften-Ranking der drittgrößte Bekleidungshändler in Deutschland, hatte aber in den vergangenen Jahren immer wieder mit Umsatzeinbußen zu kämpfen.