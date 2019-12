Buschbrände in Australien gesundheitheitsschädlich

Wegen der seit Wochen anhaltenden Buschbrände an der Ostküste Australiens warnen Ärzte vor Gesundheitsrisiken durch Rauch. Ein Bündnis aus Medizinern machte darauf aufmerksam, dass der eingeatmete Rauch von Buschbränden besonders schädliche Mikro-Partikel enthält. In den Notaufnahmen des Bundesstaats New South Wales lassen sich immer mehr Menschen wegen Atemproblemen behandeln. In Australien brennen seit Monaten Wälder an hunderten Stellen. Sechs Menschen sind dadurch ums Leben gekommen. Eine Fläche von der Größe Nordrhein-Westfalens ist verbrannt.