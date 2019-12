Buschbrände in Australien: Tausende werden in Sicherheit gebracht

per Mail teilen

Die verheerenden Buschbrände in Australien nähern sich immer mehr Melbourne, der zweitgrößten Stadt des Landes. Die Feuerwehr hat deswegen rund 100.000 Bewohner aus den Vororten aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, darunter auch etwa 30.000 Touristen. Ansonsten drohe ihnen, von den bis zu 20 Metern hohen Flammen eingeschlossen zu werden. Die Feuerwehr kämpft seit Oktober gegen die Buschbrände im Land. Temperaturen von über 40 Grad, extreme Trockenheit und starker Wind heizen die Brände aber immer wieder an.