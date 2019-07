per Mail teilen

In der Türkei ist ein Kleinbus mit Migranten an Bord verunglückt. Ersten Meldungen zufolge sind dabei 14 Menschen getötet worden, 28 weitere wurden verletzt. Den Berichten zufolge sind unter den Opfern Frauen und Kinder. Woher die Flüchtlinge ursprünglich kamen, ist noch unklar. Der Unfall selbst ereignete sich an der Grenze zum Iran.