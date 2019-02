per Mail teilen

Sollte der Strom in Deutschland länger und in einem größeren Gebiet ausfallen, dann gibt es offenbar keinen bundesweiten Notfallplan. Das berichtet das ARD-Politikmagazin "Kontraste". Das Innenministerium sagt, verantwortlich für die Stromversorgung sind die Länder – nicht der Bund. Durch einen Stromausfall in Berlin hatten vergangene Woche mehr als 30.000 Menschen 30 Stunden lang keinen Strom.