Bundesweite Sternsinger-Aktion gestartet

In Osnabrück hat die bundesweite Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche begonnen. Rund 2.000 Mädchen und Jungen nahmen an Gottesdiensten und Workshops teil und zogen als Heilige Drei Könige verkleidet durch die Innenstadt. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Frieden - im Libanon und weltweit". Der gastgebende Bischof Franz-Josef Bode sagte in seiner Eröffnungsansprache, die Kinder und Jugendlichen bildeten untereinander und mit den Menschen weltweit ein Netzwerk, das man nicht übersehen könne. Bundesweit werden rund um den Jahreswechsel etwa 300.000 Sternsinger unterwegs sein und Spenden für Kinder in Not sammeln.