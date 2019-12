per Mail teilen

In Osnabrück wird heute die bundesweite Sternsinger-Aktion eröffnet. Rund 300.000 Kinder gehen um den Jahreswechsel in ihren Städten an die Haustüren und sammeln Spenden. Dieses Mal steht der Libanon im Mittelpunkt der Aktion. Es ist bereits das 62. Mal, dass die Sternsinger unterwegs sind, die Teilnehmer kommen aus den katholischen Bistümern.