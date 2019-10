per Mail teilen

Sind Brötchen eine zubereitete Speise? Die Beantwortung dieser Frage hat bundesweite Bedeutung. Der Bundesgerichtshof könnte sie heute beantworten.

Im konkreten Fall geht es um eine Bäckereikette in München. Die Filialen sind auch sonntags und an Feiertagen geöffnet - wie in ganz Deutschland üblich.

"Zubereitete Speisen"

Nach dem Ladenschlussgesetz dürften sie eigentlich nur drei Stunden lang Backwaren verkaufen. In den Filialen stehen aber auch Tische und Stühle für Gäste. Die Vorinstanz, das Oberlandesgericht München, hatte entschieden: In diesem Fall gelte das Gaststättengesetz. Danach dürfen an Sonn- und Feiertagen, ohne zeitliche Begrenzung, "zubereitete Speisen" verkauft werden.

Nach Ansicht der Münchner Richter sind auch Brote oder unbelegte Brötchen zubereitete Speisen. Auch diese würden - im Zuge des Backens - als Nahrungsmittel zubereitet, so die Richter.

Die Butter muss drauf

Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, die geklagt hatte, sieht das anders: Unbelegte Brote oder Brötchen seien keine zubereiteten Speisen. Erst dann, wenn sie mit Butter bestrichen beziehungsweise mit Wurst oder Käse belegt werden.

Nun muss der Bundesgerichtshof den Streit höchst richterlich klären. Ob es heute bereits zu einem Urteil kommt, ist unklar.

