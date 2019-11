Die Bundeswehr will ihre neuen Marine-Hubschrauber der Firma Airbus vorerst nicht nutzen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums nannte als Grund fehlende Unterlagen beziehungsweise eine lückenhafte technische Dokumentation des Herstellers. Insgesamt soll es an mehr als 150 Stellen der Gebrauchsanweisung Unregelmäßigkeiten geben. Airbus will nachbessern. Erst vor zwei Wochen hatte die Bundeswehr die Abnahme eines Airbus-Militärtransporters gestoppt - wegen lockerer Schrauben am Propeller.