Ein Passagierschiff liegt auf dem Rhein bei Iffezheim fest. Es ist am Mittwochabend mit einer Markierungstonne zusammengestoßen. Das Schiff kam auf Höhe von Au am Rhein südlich von Karlsruhe offensichtlich wegen einer starken Windböe zu weit nach links ab und kollidierte mit der roten Fahrwassertonne. An Bord befanden sich 235 Menschen. Bei dem Zusammenstoß wurde nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei niemand verletzt. Allerdings verfing sich die Kette, mit der die Tonne im Rhein befestigt war, in der Antriebsschraube. Das Passagierschiff konnte noch einige Kilometer weiter bis zur Schleuse Iffezheim fahren. Derzeit versuchen Taucher, die Kette zu entfernen. Die Passagiere wurden mit Bussen nach Straßburg gebracht. mehr...