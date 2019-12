Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert einen stärkeren Einsatz der Bundeswehr in Afrika. Die CDU-Politikerin sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", in der südlicheren Sahara sei ein umfassenderes Mandat nötig.

Die Bundeswehr solle aktiv in den Antiterrorkampf in der südlichen Sahara eingreifen. Bisher sind die deutschen Soldaten dort nur als Ausbilder tätig. Als Beispiel nennt Kramp-Karrenbauer in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" den Einsatz der französischen Armee. Sie halte der Bundeswehr und zivilen Organisationen den Rücken frei, damit diese in Sicherheit etwas aufbauen könnten.

Dauer 1:00 min Kramp-Karrenbauer: "Robustes Mandat nötig" Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will, dass die Bundeswehr aktiv in den Antiterrorkampf in der südlichen Sahara eingreift. Karin Wehrheim berichtet.

Die Partner Deutschlands in Amerika und in Europa fragten mittlerweile, ob es bei dieser Arbeitsteilung bleiben könne. Deutschland dürfe sich in dieser Region "nicht wegducken", wird die CDU-Parteivorsitzende zitiert. Die Bundesrepublik müsse entscheiden, ob man im eigenen Interesse an der Seite der Verbündeten an Ort und Stelle für Stabilität sorgen wolle.

In der Sahelzone entstehe gerade eine große Drehscheibe für Terrorismus, für organisierte Kriminalität, für Migration und Menschenhandel. Untätigkeit könnte zur Folge haben, dass man "um ganz Europa Mauern und Stacheldraht legen" müsse.

Kritik von SPD-Chefin Esken

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat Kramp-Karrenbauers Vorschlag für ein erweitertes Bundeswehrmandat in der südlichen Sahara kritisiert. Die Verteidigungsministerin handle wieder ohne Absprache mit der Regierung, wie schon bei ihrem Vorstoß zu Syrien, sagte Esken der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Wenn es ihr ernst sei mit ihren Vorschlägen, müsse sie diese gemeinsam mit Außenminister Heiko Maas (SPD) entwickeln.