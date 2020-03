Der Bundestag entscheidet am Mittwoch über die Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan. Das Bundeskabinett hatte vor zwei Wochen beschlossen, dass das Mandat der Bundeswehr um ein Jahr verlängert werden soll.

Laut Bundesverteidigungsministerium sind zurzeit 1.200 deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert. Die meisten von ihnen befinden sich im Camp Marmal in der Nähe der afghanischen Stadt Masar-e-Scharif. Von dort aus beteiligen sie sich an der Nato-Ausbildungmission "Resolute Support". Das Manadat der Bundeswehr läuft Ende des Monats aus und soll nun um ein Jahr verlängert werden.

Die Situation in Afghanistan gilt zurzeit als unklar. Am Samstag hatten Vertreter der USA und der Taliban ein Friedensabkommen mit den radikal-islamischen Taliban in Afghanistan abgeschlossen. Dieses sieht einen Abzug aller US- und internationalen Truppen bis Ende April kommenden Jahres vor, unter anderem im Gegenzug dafür, dass die Taliban Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung aufnehmen - wenn die Vereinbarung nicht scheitert.

Taliban sagen Verhandlungen mit der afghanischen Regierung zu

Die Taliban verpflichten sich in dem Abkommen unter anderem dazu, dass von Afghanistan keine Terrorbedrohung gegen die USA und ihre Verbündeten ausgeht. Der wichtigste Teil des Abkommens ist aber, dass die Taliban Verhandlungen mit der afghanischen Regierung zusagen - das wären die eigentlichen Friedensgespräche. Die Gespräche sollen der Vereinbarung zufolge zu einem dauerhaften Waffenstillstand und einem politischen Fahrplan für die Zukunft Afghanistans führen.