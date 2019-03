Bundeswehr hat Probleme mit Rechtsradikalismus

In der Bundeswehr gibt es offenbar ein Problem mit Rechtsradikalismus. Der "Spiegel" berichtet, der Militärische Abschirmdienst bearbeite derzeit 450 Verdachtsfälle aus dem Bereich Rechtsextremismus. In den vergangenen Jahren habe der MAD mehr rechtsextreme Soldaten enttarnt und für ihre Entlassung aus der Truppe gesorgt als bisher bekannt. Das habe ein Abteilungsleiter des Militärgeheimdiensts in einer Sitzung des Innenausschusses eingeräumt. Im Jahr 2018 wurden nach offiziellen Angaben vier rechtsradikale Soldaten entlassen, im Jahr zuvor sechs. In Wahrheit aber habe es jährlich etwa zehn Fälle mehr gegeben.