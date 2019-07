Die Bundeswehr will heute wieder versuchen, Soldaten nach Litauen zu verlegen. Ein erster Versuch war gestern gescheitert, weil ein Flugzeug in Köln wegen eines Triebwerks-Defektes nicht starten konnte. Die Soldaten gehören zu einem Panzergrenadier-Bataillon, das ab August Teil der NATO-Truppe in Litauen ist. Bei den Maschinen der Bundeswehr-Flugbereitschaft hat es in den vergangenen Monaten immer wieder technische Probleme gegeben.