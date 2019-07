per Mail teilen

In Niedersachsen ist ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Nach ersten Berichten soll dabei ein Mensch ums Leben gekommen sein. Die Absturzstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Der Hubschrauber ist nach Angaben der Polizei in der Nähe der niedersächsischen Gemeinde Aerzen abgestürzt. Bislang ist unklar, warum es zu dem Unglück kam. Auch zur Besatzung und zum Hubschraubertyp gibt es bisher keine Informationen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass es nach ersten Erkenntnissen der Polizei mindestens ein Todesopfer gegeben haben soll.

Waldbrände durch Absturz

Die Absturzstelle befinde sich in der Nähe eines Waldgebietes. Es seien Brände in der Nähe ausgebrochen. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden. Rund 30 Kilometer entfernt - in Bückeburg - befindet sich das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum.

Ein Toter nach Zusammenstoß zweier Eurofighter der Bundeswehr

Erst vergangene Woche waren zwei Eurofighter der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Übungsflug zusammengestoßen. Einer der Piloten kam dabei ums Leben. Der andere hatte sich mit dem Schleudersitz gerettet und verletzt überlebt. Wrackteile der Maschinen hatte sich weiträumig verteilt. Die Bergungsarbeiten sowie die Suche nach der Unfallursache dauern noch an.

Seit Montagmorgen finden wieder Übungsflüge mit Eurofightern vom Stützpunkt Laage bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern aus statt. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte, es solle wieder bis zu zwei Starts pro Tag geben - wie vor dem Unfall auch.