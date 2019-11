Bundesverfassungsgericht stärkt das Recht auf Vergessenwerden

Auch bei schweren Straftaten hat ein Täter das Recht auf Vergessenwerden im Internet. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Es gab damit der Beschwerde eines 1982 wegen Mordes verurteilten Mannes statt. Er wehrte sich dagegen, dass in Presseartikeln von damals, die bis heute im Internet abrufbar sind, sein vollständiger Name genannt wurde. Die Richter erklärten in ihrer Begründung, ein Straftäter müsse die Chance haben, Fehler hinter sich zu lassen. Wenn viel Zeit seit der Tat vergangen sei, müssten die Internet-Archive reagieren. Sie müssten dann verhindern, dass Suchmaschinen die Informationen von damals breitenwirksam streuten.