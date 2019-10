Bundesverfassungsgericht stärkt Rechte von Langzeithäftlingen

Das Bundesverfassungsgericht hat das Recht von Langzeithäftlingen gestärkt, Gefängnisse in Begleitung verlassen zu dürfen. Die Richter in Karlsruhe entschieden, Gefängnisleiter müssten darauf achten, dass Insassen ausgeführt werden - und zwar nicht erst, wenn sie beispielsweise depressiv sind. So solle sichergestellt werden, dass die Insassen lebenstüchtig blieben. Geklagt hatten drei Häftlinge, die seit mehreren Jahren wegen schwerer Delikte in Haft sitzen. Sie durften ihre Gefängnisse nicht in Begleitung verlassen, weil es ihnen nach Ansicht der jeweiligen Leitung noch gut geht.