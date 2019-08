per Mail teilen

Dass Plastiktüten nicht so gut für die Umwelt sind, haben mittlerweile viele verstanden. Um den Verbrauch noch weiter einzudämmen, will Umweltministerin Schulze sie einem Zeitungsbericht zufolge jetzt komplett verbieten.

Zur Tüte an der Kasse oder dem Tütchen für Obst und Gemüse sagen viele Menschen mittlerweile nein. Der Verbrauch im Handel sinkt.

Das sagt auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Seit 2016 sei die Nachfrage nach Plastiktüten deutlich zurückgegangen. Trotzdem will sie nun laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" noch weiter gehen: "Mein Ministerium erarbeitet gerade die gesetzliche Regelung für ein Plastiktütenverbot", sagte Schulze demnach.

Dauer 0:32 min Plastiktütenverbot: Schulze plant Gesetz SWR-Aktuell-Redakteurin Carola Knape zum geplanten Plastiktütenverbot.

Schulze ist nicht die erste Politikerin von Union und SPD, die ein Verbot ins Spiel bringt: Ende Juli hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, eine Initiative im Bundesrat für ein deutschlandweites Plastiktütenverbot zu starten.

Bisher war Schulze skeptisch

Vor drei Monaten hatte auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CDU) ein Verbot angeregt. Damals hatte es aus Schulzes Ministerium noch geheißen, bei Plastiktüten gehe es eher um "Peanuts", da sie für weniger als ein Prozent des Verpackungsaufkommens verantwortlich seien. Gesetzliche Bestimmungen würden mehr Zeit beanspruchen als freiwillige Schritte.

Wann der Gesetzentwurf fertig sein soll, ist dem Zeitungsbericht nach noch offen. In vielen Läden des Einzelhandels kosten die Tüten jetzt schon Geld. Im Herbst will Schulze außerdem mit dem Handel vereinbaren, dass bei Obst und Gemüse weiter an Verpackungen gespart wird.