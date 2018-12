Bundestagsabgeordnete wegen US-Truppenabzug aus Syrien besorgt

Wegen des angekündigten Abzugs von US-Truppen stellen Bundestagsabgeordnete die Bundeswehreinsätze in Syrien und Afghanistan in Frage. Der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu sagte dem Deutschlandfunk, wenn die Amerikaner ihre Truppen in Afghanistan stark reduzierten, habe das Auswirkungen auf die Sicherheitslage dort. Man dürfe die Soldaten nicht in einer gefährlichen Situation zurücklassen. Es müsse geklärt werden, ob die Bundeswehr ihren Einsatz dann noch vernünftig ausführen könne.

Der Grünen-Abgeordnete Omid Nouripour sagte der "Saarbrücker Zeitung", Flüge deutscher Tornados über Syrien machten keinen Sinn mehr. Ihre Aufklärungsfotos seien in erster Linie fürs US-Militär bestimmt. Die USA haben nach Angaben der Regierung damit begonnen, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. In Afghanistan soll die Truppenstärke laut Medienberichten deutlich reduziert werden.