Bundestag zu Mietspiegel und Wölfen

Der Bundestag will gegen steigende Mieten vorgehen. Der Mietspiegel soll in Zukunft Mietpreise der vergangenen sechs Jahre berücksichtigen. Bisher war dieser Zeitraum kürzer. Dadurch sollen sich kurzfristige Schwankungen weniger stark auf die Preise auswirken. Außerdem waren die Mieten vor sechs Jahren in den meisten Städten niedriger. Der Mietspiegel hilft bei der Orientierung für die Höhe der Miete. Außerdem hat der Bundestag beschlossen, dass Wölfe in Zukunft einfacher abgeschossen werden dürfen, um Schafe und andere Nutztiere zu schützen. Das ist in einer Gegend demnach so lange erlaubt, bis es keine Attacken mehr gibt. Die Länderbehörden müssen jeden Abschuss genehmigen.