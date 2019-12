Bundestag stimmt für das Klimapaket

per Mail teilen

Der Bundestag hat die Änderungen am Klimapaket beschlossen. Jetzt muss morgen noch der Bundesrat zustimmen, damit das Gesetz am 1. Januar in Kraft treten kann. Die Änderungen sehen zum Beispiel vor, dass der Ausstoß von einer Tonne Kohlendioxid zunächst 25 Euro statt zehn Euro kosten soll. Dadurch werden Tanken und Heizen teurer. Im Gegenzug sollen die Pendlerpauschale bei längeren Strecken erhöht und die Strompreise gesenkt werden. Außerdem sollen Bahn-Tickets durch eine niedrigere Mehrwertsteuer günstiger werden.