Überraschung im Heidelberger Gemeinderat: Das Gremium hat am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit beschlossen, die Sperrzeiten für Kneipen in der Altstadt an Wochentagen auf 1:00 Uhr zu legen sowie am Wochenende auf 4:00 Uhr. Eine erneute Rolle rückwärts. mehr...