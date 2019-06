Bundestag sagt Ja zum Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz

Die Zuwanderung nach Deutschland soll für Fachkräfte leichter werden. Entsprechende neue Regeln hat der Bundestag beschlossen. Dafür stimmten 369 Abgeordnete, 257 waren dagegen. Beispielsweise erhalten in Zukunft nicht nur Akademiker, sondern auch Ausländer mit einer Berufsausbildung ein Visum für die Arbeitsplatzsuche in Deutschland. Ausländer, die bereits eine Arbeit haben und gut integriert sind, können befristet geduldet werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, durch die Schaffung legaler Möglichkeiten werde die illegale Migration zurückgedrängt. Es gehe um Menschen, die nützlich seien für Deutschland und die in Arbeitsplätze zuwanderten und nicht in Sozialsysteme.