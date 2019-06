Bundestag erinnert an friedliche DDR-Revolution

per Mail teilen

Der Bundestag hat an die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren erinnert. Alle Fraktionen würdigten den besonderen Mut der Demonstranten gegen das SED-Regime. Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), betonte, die Mauer sei 1989 nicht einfach umgefallen, sondern durch die Bürger der DDR zum Einsturz gebracht worden. Dieses Jahrhundertereignis verdiene Wertschätzung. Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, es gehe heute wie damals um gemeinsames Handeln in der Gesellschaft. Spaltung, Hetze und Intoleranz stünden dem entgegen. Der AfD-Abgeordnete Tino Chrupalla kritisierte, die Bundesregierung behandle Ostdeutsche wie unmündige Kinder.