Kommt bald die Masern-Impfpflicht? Der Bundestag will heute darüber entscheiden. Eine Impfung ist wichtig - eine Impfpflicht ist aber falsch, findet SWR-Redakteurin Ulrike Till.

Die Masern-Impfung ist eine der wichtigsten Impfungen für Kinder – wer vorsätzlich nicht impft, handelt verantwortungslos und unsozial. Trotzdem bin ich gegen die gesetzliche Pflicht zur Impfung.

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten der Welt. Doch es sind nicht genug Menschen dagegen geimpft, damit sich der Erreger nicht mehr ausbreiten kann. Bundesgesundheitsminister Spahn will deshalb eine Masern-Impfpflicht einführen für Kitas, Schulen und Gemeinschaftsunterkünfte. Der Bundestag entscheidet heute darüber.

93 Prozent der Schulanfänger sind geimpft

Gerade bei Kindern sind die Impf-Lücken in Deutschland viel kleiner als die aufgeregte Debatte vermuten lässt: Laut Robert-Koch-Institut sind 93 Prozent der Schulanfänger doppelt geimpft und damit vollständig geschützt.

Das ist nicht genug, aber es fehlt nur wenig zur angestrebten Quote von 95 Prozent: so viele Menschen müssten geimpft sein, um die Masern bei uns auszurotten.

Deutschland war auf einem guten Weg

In den vergangenen Jahren haben sogar mehr Eltern ihre Kinder impfen lassen, Deutschland war also auf einem guten Weg. Viele Eltern, deren Kinder nur einmal geimpft sind, haben die zweite Masern-Impfung schlicht vergessen – um das zu ändern, braucht es keine Zwangsmaßnahmen. Da hilft auch ein Impfregister mit regelmäßiger Erinnerung an ausstehende Termine.

Mit Zwang riskiert man unerwünschte Folgen: wer Impfungen sowieso eher skeptisch gegenübersteht, impft dann vermutlich zähneknirschend gegen Masern – lässt aber im Gegenzug andere wichtige Impfungen zum Beispiel gegen Keuchhusten oder Tetanus weg. Das belegt eine psychologische Studie.

Erwachsene sind größte Impf-Lücke

Wichtig ist auch: die größten Impf-Lücken gibt es gar nicht bei Kindern, sondern bei Erwachsenen. Nicht einmal die Hälfte der 30 bis 40-Jährigen ist vor Masern geschützt.

Das sind Hunderttausende möglicher Überträger für die nächste Masernwelle – sie werden von der Impfpflicht aber gar nicht erfasst. Nur wer in Schulen, Kitas oder in medizinischen Berufen arbeitet, muss sich impfen lassen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechtfertigt die Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die geplante Impfflicht gegen Masern in Kitas und Schulen gerechtfertigt. Der CDU-Politiker spricht von einem "Kinderschutzgesetz". Spahn warnte im ARD-Morgenmagazin, Masern seien keine Kinderkrankheit. Die Erkrankung sei höchst ansteckend und könne einen lebensgefährlichen Verlauf nehmen - Beitrag von Nadine Bader:

Spahn verteidigt geplante Masern-Impfpflicht

Wie gefährlich sind Masern? Seit Monaten diskutiert Deutschland über eine Impfpflicht gegen Masern – heute soll im Bundestag die Entscheidung fallen. Wenn die Abgeordneten dafür stimmen, gilt die Impfpflicht ab März 2020: Schüler und Kinder in Kitas müssen dann geimpft sein; auch Erwachsene in medizinischen Berufen, Lehrer, Kita-Personal und Mitarbeiter in Gemeinschaftseinrichtungen müssen laut Gesetzesentwurf die Masernimpfung nachweisen. Warum aber gelten die Masern überhaupt als so gefährlich, dass das Bundesgesundheitsministerium eine verpflichtende Impfung fordert? Manche Eltern meinen immer noch, die Masern wären eine harmlose Kinderkrankheit, das stimmt aber nicht: einer von 1.000 Patienten stirbt an den Folgen. Weil die Abwehr geschwächt ist, kann es zu schweren Lungenentzündungen kommen; außerdem sind lebensgefährliche Hirnhautentzündungen möglich. Besonders gefürchtet ist die sogenannte Panenzephalitis: das ist eine tückische Entzündung im Gehirn, die erst Jahre nach der Masernerkrankung auftritt. Die Krankheit endet immer tödlich und trifft rund einen von 3.000 bis 10.000 Patienten – Kinder unter 5 Jahren sind besonders gefährdet. Auch Masern ohne solche dramatischen Folgen sind für den Körper eine schwere Belastung: neben hohem Fieber, Ausschlag und grippeähnlichen Symptomen kann es zu Mittelohrentzündungen, Durchfall und Bronchitis kommen. Gerade hat eine Studie in "Science" gezeigt, dass Masernviren auf lange Sicht das Immunsystem schwächen: die Abwehrkräfte gegen andere Erreger sind laut den Forschern über Monate, manchmal auch Jahre vermindert. Bei Kindern, die gegen Masern geimpft sind, bleibt das Immunsystem dagegen intakt. Ganz besonders gefährlich sind Masern für Babys im ersten Lebensjahr, und auch wenn Erwachsene sich anstecken, gibt es häufiger Komplikationen als bei Schulkindern. Für einen sicheren Schutz vor Masern sind zwei Impfungen nötig, die zweite Impfung wird aber häufig vergessen – es lohnt sich, das im Impfpass zu überprüfen.

Andere Länder haben es ohne Zwang geschafft

Es ist also höchst fraglich, ob das neue Gesetz überhaupt den gewünschten Erfolg hat. Die Niederlande, Dänemark und Finnland haben es auch ohne Zwang geschafft, die Masern auszurotten. Allein mit konsequenter Aufklärung und leicht zugänglichen Impfprogrammen für alle – das haben wir in Deutschland nie richtig versucht.