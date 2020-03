Der Bundestag hat am Morgen über Rechtsterrorismus und die Konsequenzen aus dem Anschlag von Hanau debattiert. Innenminister Horst Seehofer betonte, die größte Gefahr in Deutschland komme derzeit von rechts. Justizministerin Christine Lambrecht warf der AfD vor, eine schleichende gesellschaftliche Verrohung mit zu verursachen. Im Kampf gegen den Rechtsextremismus müsse geschaut werden, ob das Waffenrecht ausreichend verschärft worden sei, so Lambrecht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verfolgte die Debatte von der Besuchertribüne aus. In einer Schweigeminute gedachte der Bundestag der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau. Mitte Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.