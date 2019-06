per Mail teilen

Widerspruchslösung oder Zustimmungslösung bei der Organspende? Ein Betroffener, der selbst lange auf ein Organ wartete, unterstützt die Widerspruchslösung. Warum, schilderte er im Interview mit dem SWR.

In Deutschland sind zu wenige Menschen bereit, nach ihrem Tod Organe zu spenden. Die Politik will das ändern und am Nachmittag hat der Bundestag über zwei Vorschläge diskutiert.

Warum, erklärte er im Interview mit SWR Aktuell:

Dauer 2:06 min "Ein Baustein um mehr Organspenden zu gewinnen" Heiko Burrack, Autor des Buches "Leben hoch zwei - Fragen und Antworten zu Organspende und Transplantation", der selbst lange auf eine Organspende warten musste im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.

Gesundheitsminister will Widerspruchslösung

Die Widerspruchslösung haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Karl Lauterbach, erarbeitet. Lauterbach warb im Bundestag auch für eine Umstellung auf die Widerspruchslösung.

Diese werde in 20 von 28 EU-Staaten praktiziert und sei auch ethisch geboten. Jeder wolle im Zweifel Empfänger eines Organs sein. Dann müsse es zumindest die Pflicht geben, dass man bereit sei, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und gegebenenfalls zu widersprechen.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die mit anderen Abgeordneten einen gegensätzlichen Entwurf eingebracht hat, wandte sich gegen diesen Ansatz. In einer so höchst persönlichen Frage müsse man die Situation jedes einzelnen Menschen im Blick haben. In der Verfassung sei aus guten Gründen das Recht auf die Unversehrtheit des eigenen Körpers verankert.

Vorschlag 1: Die Widerspruchslösung Die Widerspruchslösung haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Karl Lauterbach, erarbeitet. Jeder soll automatisch zum Organspender werden, wenn er nicht zu Lebzeiten widersprochen hat. Alle über 16 Jahren sollen ausführlich informiert und als Spender bundesweit registriert werden, es sei denn sie haben widersprochen.

Vorschlag 2: Zustimmungslösung Diesen Vorschlag haben Parlamentarier von CDU/CSU, Grüne, Linke, SPD und FDP ausgearbeitet. Er will, dass jeder bewusst ausdrücklich einer Organspende zustimmt und sich in ein bundesweites Onlineregister eintragen lässt, das für alle volljährigen Bürger sowie im Bedarfsfall für Kliniken einfach und sicher erreichbar sein soll. Eingerichtet werden soll es beim Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

Mögliche Entscheidung im Herbst

Über eine mögliche Neuregelung wird der Bundestag voraussichtlich im Herbst abstimmen. Die Beratungen laufen über Fraktionsgrenzen hinweg. Die beiden Anträge haben jeweils Unterstützer in mehreren Parteien.

Kurz vor der Beratung hatte die AfD einen weiteren Antrag ins Parlament eingebracht. Er enthält keine grundsätzliche Neuregelung, schlägt aber Änderungen im Transplantationsgesetz vor, die unter anderem die Aufklärung von Patienten und Klarstellungen zum Verhältnis von Patientenverfügung und Organspende betreffen.