Bundestag debattiert über Löhne in der Pflege

Der Bundestag hat heute über höhere Löhne in der Altenpflege debattiert. Ein Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag als Lösung vor. Sollte dieser nicht zustande kommen, könnten laut dem Gesetz die Mindestlöhne in der Pflege erhöht werden. Heil erklärte, daran, wie mit der Pflege umgegangen werde, bemesse sich, wie menschlich die Gesellschaft bleibe. Abgeordnete der Großen Koalition sowie von Grünen und Linken sprachen sich für Heils Vorhaben aus. Kritik kam aus der FDP-Fraktion. Die Abgeordnete Nicole Westig (FDP) monierte einen eklatanten Eingriff in die Tarifautonomie. Sie verwies auf eine zu geringe tarifliche und gewerkschaftliche Organisation in der Altenpflege. Die AfD warf der Regierung einen Eingriff in die soziale Marktwirtschaft vor.