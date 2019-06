per Mail teilen

Der Bundestag hat den Weg für die Digitalisierung der deutschen Verwaltung freigemacht: Die Regierungsfraktionen und die AfD beschlossen den ersten IT-Änderungsstaatsvertrag.

Bis zum Jahr 2022 sollen alle Verwaltungsleistungen in Deutschland online zur Verfügung stehen. Also: die An- oder Abmeldung von Kraftfahrzeugen, das Beantragen einer Geburtsurkunde oder des Personalausweises oder die Anerkennung beruflicher Qualifikationen.

Budget beträgt bis zu 180 Millionen Euro

Für die Umsetzung ist der IT-Planungsrat zuständig, ihm wird über das neue Gesetz ein Digitalisierungsbudget in Höhe von bis zu 180 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Neue Behörde soll in Frankfurt am Main angesiedelt werden

Außerdem wird eine neue Behörde mit dem Namen FITKO ins Leben gerufen. FITKO steht für Föderale IT-Kommunikation. Die Behörde soll den IT-Planungsrat unterstützen und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Fragen der Informationstechnologie verbessern. Die Behörde soll in Frankfurt am Main angesiedelt werden.

Die CDU zeigte sich zufrieden über das Gesetz. Mit der Digitalisierung sei es in der öffentlichen Verwaltung noch nicht so bestellt, wie man sich das wünsche. Aber wer jetzt noch behaupte, dass es nicht vorangehe, der habe nicht Recht.