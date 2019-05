Bundesregierung zu Tretrollern und Wölfen

per Mail teilen

Die Bundesregierung hat den Weg freigemacht für die Zulassung von Elektro-Tretrollern. Die entsprechende Verordnung soll voraussichtlich im Juni in Kraft treten. Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein und Radwege nutzen, auch wenn sie auf langsameren Modellen unterwegs sind. Im Gegensatz zum ursprünglichen Plan von CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sind Gehwege für die E-Scooter tabu. In einem weiteren Beschluss hat das Kabinett den Abschuss von Wölfen erleichtert. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze hat sich mit ihrem Vorschlag durchgesetzt, dass Wölfe künftig auch dann schon abgeschossen werden können, wenn sie ernste Schäden für Nutztierhalter verursachen. Bisher musste der betroffene Tierhalter in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht sein, um eine Abschussgenehmigung zu erhalten.