Bundesregierung will gegen Rechtsextremismus vorgehen.

Die Bundesregierung will mehr gegen Hass und Rechtsextremismus tun. Dazu will das Kabinett am Vormittag ein Maßnahmenpaket auf den Weg bringen. Es geht dabei um einen besseren Schutz von Synagogen, eine Verschärfung des Waffenrechts, strengere Regeln für Internetanbieter und mehr Kompetenzen der Behörden. Die Vorlage sieht auch vor, dass medizinisches Personal und Kommunalpolitiker besser geschützt werden sollen. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten sich nach dem Anschlag in Halle auf die Maßnahmen geeinigt.