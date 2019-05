Bundesregierung ruft zum Kippa-Tragen auf

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat die Bürger in Deutschland aufgerufen, am kommenden Samstag Kippa zu tragen. Das sei ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit Juden und für uneingeschränkte Religionsfreiheit. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, jeder Mensch solle sich an jedem Ort dieses Landes - auch mit einer Kippa - sicher bewegen können. Zu dieser Verantwortung stehe die Bundesregierung. Hintergrund für Kleins Aufruf ist der "Al-Kuds-Tag", an dem vor allem im Iran und im Nahen Osten, aber auch in Europa gegen Israel protestiert wird.