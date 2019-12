Bundesregierung lehnt generelles Tempolimit auf Autobahnen weiter ab

Die Bundesregierung lehnt ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen weiter ab. Das sei im Koalitionsvertrag von Union und SPD nicht vorgesehen, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Darüber hinaus gebe es, so wörtlich, "keinen Stand". Von Seiten der SPD hatte es zu dem Thema in jüngster Zeit mehrere Vorstöße gegeben, das CSU-geführte Verkehrsministerium lehnt ein Tempolimit jedoch ab. In die Debatte hat sich auch der Verband der deutschen Versicherungswirtschaft eingemischt. Deren Unfallexperte Siegfried Brockmann hat in einem Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" einen Praxistest gefordert. Die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit seien bislang noch nicht umfassend wissenschaftlich untersucht worden.