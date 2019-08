Bundesregierung legt strengere Düngeregeln vor

Die Bundesregierung hat neue Vorschläge für strengere Düngeregeln vorgelegt. Sie will damit Strafzahlungen an die EU von bis zu 850.000 Euro am Tag verhindern. Düngen etwa mit Gülle und Festmist ist eine Hauptursache dafür, dass an vielen Stellen in Deutschland die europäischen Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser überschritten werden. Umweltschützer und Wasserwerke fordern schon lange, dass weniger Dünger auf Wiesen, Weiden und Feldern landen sollten. Die Bundesregierung schlägt nun unter anderem längere Sperrfristen für das Düngen vor. Außerdem sollen Bauern künftig dokumentieren, wie viel Dünger sie verwenden.