Nutzen Zahnspangen der Gesundheit oder haben sie nur einen kosmetischen Effekt? Ein neues Gutachten sieht bisher keinen Beleg für einen medizinischen Nutzen. Bei dem Thema geht es auch ums Geld.

Die "Bild"-Zeitung zitiert aus einem Schreiben des Gesundheitsministeriums an den Bundestag: Darin heißt es, zur Zeit gebe es keine ausreichenden Belege für den patientenrelevanten Nutzen kieferorthopädischer Leistungen.

Mit dem Schreiben teilt die Regierung Zweifel am Nutzen der Behandlungen, wie sie bereits der Bundesrechnungshof im vergangenen Jahr geäußert hatte.

Kritik Bundesrechnungshof 2018 an kieferorthopäischen Behandlungen

Daraufhin hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Gutachten in Auftrag gegeben. Darin stellen die Forscher aber nicht nur den medizinischen Nutzen infrage - sie bezweifeln auch, dass die Ausgaben für kieferorthopädische Behandlungen den Kriterien der Wirtschaftlichkeit genügen. Sie stellen deshalb die Frage, ob es wirtschaftlich vertretbar ist, die Behandlung von den Krankenkassen bezahlen zu lassen.

Jeder zweite Jugendliche trägt eine Zahnspange

In Deutschland bekommen rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen Zahnspangen. Pro Jahr entstehen dadurch Kosten in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro.

Die Krankenkassen haben Fragen nach dem Sinn der Behandlungen bisher zurückgewiesen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hatte im vergangenen Frühjahr erklärt, die Leistungen müssten ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürften das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

Laut "Bild" sieht das Ministerium nun den Spitzenverband GKV am Zug. Dieser müsse den Nutzen der Behandlungen bewerten. So etwas sei "keine staatliche Aufgabe". In einigen Wochen aber wolle das Ministerium ein Expertengespräch zum dem Thema durchführen.