Bundesregierung beschließt Forschungsförderung

Firmen, die in Forschung und Entwicklung investieren, sollen künftig finanzielle Unterstützung bekommen. Das hat die Bundesregierung beschlossen. Dafür stellt sie jährlich mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung. Der Höchstbetrag pro Firma liegt bei 500.000 Euro. Die Förderung ist unbefristet. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) betonte, dadurch hätten Unternehmen echte Planungssicherheit. Die Forschungsförderung stärke den innovativen Mittelstand und sei auch ein Signal ins Ausland, dass sich Investitionen in Forschung und Entwicklung in Deutschland lohnten. Dem Programm müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen.