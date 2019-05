Bundesregierung: Tabaksteuererhöhung hat keine Priorität

Die Bundesregierung plant zurzeit nicht, die Tabaksteuer zu erhöhen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte einem Medienbericht zufolge eine Erhöhung ins Gespräch gebracht. Eine Regierungssprecherin sagte, die Reform der Grundsteuer und der Einstieg in die Abschaffung des Solidaritätszuschlags hätten Vorrang. Die Tabaksteuer finde sich nicht im Koalitionsvertrag. Wenn es dazu aber Gesprächsbedarf in der Koalition gebe, werde sie natürlich darüber sprechen. "Der Spiegel" hat berichtet, Scholz plane vom nächsten Jahr an, die Tabaksteuer in mehreren Stufen zu erhöhen.