Die Bundesregierung will den Kampf gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten mit weiteren 80 Millionen Euro unterstützen. Opfer müssten geschützt und Täter zur Verantwortung gezogen werden, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) bei einer internationalen Konferenz in Oslo. Das Geld soll demnach in Projekte in mehr als 15 Ländern fließen, die unter anderem die Gesundheitsversorgung der Opfer unterstützen, aber auch Maßnahmen für die Prävention ergreifen.