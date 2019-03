Auch in diesem Jahr wird die Stadt Stuttgart junge Familien bei der Anschaffung eines E-Lastenrads unterstützen. Ein Beitrag für besseres Stadtklima. Bereits im letzten Jahr war das Programm ein Riesenerfolg und mußte verdoppelt werden. In diesem Jahr geht die Stadt mit einer halben Million Euro an den Start. 417 E Bikes können damit gefördert werden, 2018 waren es nur 300. Junge Familien mit mindestens einem Kind können bis zu 1700 bei Kauf oder Leasing eines E-Bikes erhalten. Die Anmeldefrist läuft ab 21.03 bis zum 30.04. mehr...