Ein durchschnittlicher Temperaturanstieg von rund 1,5 Grad sorgt in Deutschland für tausende Hitzetote. Das steht im aktuellen Klima-Monitoringbericht des Bundesumweltamtes.

Hitzewellen, niedrige Grundwasserstände und massive Ernteausfälle: Mehr als 6.000 Menschen sind laut Bericht durch vermehrte Hitzetage im Jahr 2015 in Deutschland gestorben, als ohne Hitzeperiode zu erwarten gewesen wäre.

Dauer 1:08 min Deutschland spürt den Klimawandel Beitrag von Christopher Jähnert

Wetterdienst: Mehr Hitzewellen bedrohen unsere Gesundheit

Der Leiter der Abteilung Klima und Umweltberatung des Deutschen Wetterdienstes, Tobias Fuchs, mahnte, es gebe eine beunruhigende Beschleunigung des Temperaturanstiegs. Durch natürliche Ursachen sei diese nicht erklärbar. "Es wird rasant wärmer, mehr Hitzewellen bedrohen unsere Gesundheit, jeder muss mit Schäden durch heftigeren Starkregen rechnen", sagte Fuchs. Er erinnert daran, dass 2018 in Deutschland bisher das wärmste Jahr seit 1881 gewesen sei.

Bei einem "weiter-wie-bisher"-Szenario droht nach seinen Worten ein Temperaturanstieg bis Ende dieses Jahrhunderts um 3,1 bis 4,7 Grad. Bei einer konsequenten Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen könne dieser auf 0,9 bis 1,6 Grad begrenzt werden.

1,5 Grad wärmer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Laut Monitoringbericht der Bundesregierung sei die durchschnittliche Temperatur in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren um 0,3 Grad Celsius gestiegen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stellte die Studie in Berlin vor. Demnach habe sich die mittlere Lufttemperatur in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 bis 2018 um 1,5 Grad erhöht.

Dadurch komme es demnach zu Hitzewellen, niedrigen Grundwasserständen und massiven Ernteausfällen. Der Befund sei "sehr eindeutig", sagte Schulze. Seit 1951 ist laut Klimabericht die Zahl der heißen Tage mit mehr als 30 Grad von etwa drei auf derzeit etwa zehn Tage pro Jahr gestiegen.

Tropenkrankheiten breiten sich aus

In den vergangenen zehn Jahren habe es immer häufiger niedrige Grundwasserstände gegeben, die in einigen Gemeinden bereits zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung führten. Die Schifffahrt werde dadurch eingeschränkt und die Versorgung von Kraftwerken mit Kühlwasser gefährdet. Tiere und Pflanzenarten aus wärmeren Regionen breiteten sich aus: Dazu gehöre die Asiatische Tigermücke, die Tropenkrankheiten wie Denguefieber übertragen könne.