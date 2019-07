per Mail teilen

Der Bundesrechnungshof warnt vor zunehmenden Problemen mit dem Stromnetz. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zitiert heute aus einem Bericht der Behörde an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Darin wird der schleppende Ausbau neuer Stromleitungen kritisiert. Das sei ein zunehmendes Risiko für die Versorgung. Anfang der Woche hatten Netzbetreiber eingeräumt, dass die Stromversorgung in Deutschland an einigen Tagen im Juni nur mit ausländischer Hilfe gesichert werden konnte.