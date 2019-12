Bundesrechnungshof kritisiert Steuerverschwendung

per Mail teilen

Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesregierung die Verschwendung von Steuergeld in einer Vielzahl von Fällen vor. In ihrem Jahresbericht kritisiert die Behörde unter anderem, dass ein Panzer-Simulator der Bundeswehr noch immer nicht funktioniere - obwohl schon 100 Millionen Euro dafür ausgegeben wurden. Auch Subventionen des Bundes sehen die Prüfer kritisch. Ein Förderprogramm für den öffentlichen Nahverkehr bevorzuge Busse, die besonders viel Sprit verbrauchten. Steuererleichterungen bei Handwerkerrechnungen seien angesichts der Hochkonjunktur im Baugeschäft nicht mehr zeitgemäß. Steuergeld habe der Staat auch auf einer kaum genutzten Rastanlage in Niedersachsen verschwendet: Dort seien Toiletten für 80.000 Euro pro Kabine angeschafft worden.