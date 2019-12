Der Bundestag hat die Änderungen am Klimapaket beschlossen. Heute muss noch der Bundesrat zustimmen, damit das Gesetz am 1. Januar in Kraft treten kann.

Der erste Schritt: Ab kommendem Jahr sollen Bahntickets für lange Strecken durch eine niedrigere Mehrwertsteuer etwa 10 Prozent günstiger werden. Im Jahr 2021 folgt ein Preis auf CO2 - der Ausstoß einer Tonne CO2 soll zunächst 25 Euro kosten, nicht 10 Euro wie ursprünglich geplant. Diesel, Benzin und Heizöl werden damit pro Liter gut sieben Cent teurer. Dauer 1:38 min Stichwort: Was bedeutet das Klimapaket für Verbraucher? Hauptstadtkorrespondentin Sophie von der Tann klärt über die positiven und negativen Auswirkungen des Klimapakets für die Verbraucher auf. Der CO2-Preis soll in den folgenden Jahren schrittweise steigen. Die Einnahmen daraus sollen vor allem genutzt werden, um die EEG-Umlage zu senken. Das bedeutet: Strom wird günstiger. Es war vor allem der Druck der Grünen im Bundesrat, der zu einem höheren CO2-Preis geführt hat. Den Kompromiss loben nun auch Union und SPD - gemeinsam mit den Grünen haben sie gestern bereits im Bundestag für die Änderungen im Klimapaket gestimmt. Höhere Pendlerpauschale als Trostpflaster für teureres Benzin Teil des Kompromisses ist auch: Die Pendlerpauschale soll steigen. Das hatte vor allem die CSU erstritten. Verbraucherschützer fordern den Bund auf, mehr in öffentliche Infrastruktur, besonders auf dem Land, zu investieren. Nur wo es eine gute Alternative gebe, könnten Menschen sich auch klimafreundlich verhalten, so das Argument.