Der Bundesrat hat Teile des Klimapakets der Großen Koalition vorübergehend gestoppt. Es geht um die Verteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern. Der CO2-Preis für Verkehr und Heizen wurde aber beschlossen.

Der Bundesrat hat mehrere Steuergesetze des Klimapakets der Bundesregierung zunächst gestoppt. Die Länder lehnen es ab, dass sie Einnahmeverluste durch die geplante höhere Pendlerpauschale, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Fernbahntickets und die Steuerförderung bei der Häusersanierung mittragen müssen. Sie verlangen eine finanzielle Entlastung vom Bund.

Der Vermittlungsausschuss sollte sich einigen, so unser Berlin-Korrespondent Uwe Lueb in seinem Kommentar - im Interesse der Menschen, aber auch um nicht den Eindruck zu erwecken, bei Belastungen der Bürger werde schnell eine Einigung gefunden, nicht aber bei Entlastungen:

Kretschmann: CO2-Einstiegspreis viel zu niedrig

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte im Bundesrat deutliche Nachbesserungen gefordert. So sei der geplante Einstiegspreis für CO2 im Verkehr und beim Heizen mit zehn Euro viel zu niedrig und könne deshalb keine Lenkungsfunktion entfalten.

Zehn Euro pro Tonne CO2

Kretschmann wollte diesen Teil deshalb in den Vermittlungsausschuss zurückverweisen, dafür fand sich aber keine Mehrheit in der Länderkammer. Der Preis auf CO2, den die Deutschen ab 2021 zahlen sollen, wird zunächst auf zehn Euro pro Tonne festgelegt. Er soll dann von Jahr zu Jahr steigen, bis der Preis den Kräften des Marktes überlassen wird.



Mit Hilfe dieses Zertifikatehandels soll der CO2-Ausstoß in Deutschland sinken. Und zwar im Gebäudebereich, beim Verkehr und in der Landwirtschaft. Zugestimmt haben die Länder auch der höheren Ticketsteuer bei Flügen.

Die abgelehnten Teile des Klimapakets

Die ab 2020 angekündigte Reduzierung der Mehrwertsteuer für Bahnfahrtkarten im Fernverkehr von 19 auf 7 Prozent dürfte sich verzögern. Niemand wolle günstige Bahnpreise verhindern, sagte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU). Es könne aber auch nicht sein, dass die Kommunen Einnahmeausfälle hätten, aber zusätzliche Einnahmen, zum Beispiel durch die CO2-Bepreisung beim Bund landen würden.

Das abgelehnte Gesetz sieht auch vor, ab 2021 die Pendlerpauschale um 5 Cent auf 35 Cent pro Kilometer anzuheben sowie eine Mobilitätsprämie für Geringverdiener. Deshalb müssen die entsprechenden Gesetze jetzt im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat nachverhandelt werden.

Auch die steuerliche Förderung für Gebäudesanierung ist aufgeschoben. Wohneigentümer sollen entlastet werden, die energetische Sanierungsmaßnahmen vornehmen. Vorgesehen ist auch ein besondere Hebesatz, den Kommunen bei der Grundsteuer auf Sondergebiete für Windenergieanlagen festlegen könnten.