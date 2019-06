Bundesrat billigt Renten- und Bafög-Erhöhung

per Mail teilen

Die gut 20 Millionen Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Die Renten steigen um gut drei Prozent im Westen und um knapp vier Prozent in Ostdeutschland, der Bundesrat hat das gebilligt. Nach Angaben der Bundesregierung kostet die Renten-Anpassung elf Milliarden Euro im Jahr.

Der Bundesrat hat auch zugestimmt, dass die Studenten vom kommenden Jahr an mehr Bafög erhalten. Der Höchstsatz der Förderung steigt um 126 Euro. Außerdem sollen mehr Studenten als bisher Anspruch auf eine solche staatliche Förderung haben.