Bundespressekonferenz: Kritik an Öffentlichkeitsarbeit von Politikern

Die Bundespressekonferenz kritisiert die Öffentlichkeitsarbeit von Parteien und Ministerien. Politiker würden journalistische Formate wie Interviews kopieren und nachstellen, so der Konferenz-Vorsitzende Gregor Mayntz. Dadurch werde die eigentliche journalistische Arbeit abgewertet. Als Beispiel nannte Mayntz das Format "Grill den Scheuer" des Bundesverkehrsministeriums, in dem sich Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vermeintlich kritischen Fragen stellt. Den Fragen von Journalisten der Bundespressekonferenz habe sich Scheuer hingegen in seiner zweijährigen Amtszeit bisher nur einmal gestellt.