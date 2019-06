Bundespräsident ruft zum Widerstand gegen Hetze auf

per Mail teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum gesellschaftlichen Widerstand gegen Hass und Hetze aufgerufen. Er äußerte sich bei einem Empfang zum 100-jährigen Jubiläum des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Kassel. Steinmeier sagte, wenn Repräsentanten der Demokratie beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen würden, sei die Demokratie in Gefahr. Diejenigen, die sich für das Land engagierten, müssten gestärkt werden. Der Bundespräsident sprach ausdrücklich auch den Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke an. Man dürfe die Gefahr eines Terrorismus von rechts niemals wieder unterschätzen, sagte Steinmeier.